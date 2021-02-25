Ремонт Капитолия США обойдется в более чем $30 млн

При этом, на ремонт здания может потребоваться больше денег

Ремонт здания американского конгресса после штурма 6 января обойдется в более чем $30 млн. Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на архитектора Капитолия Бретта Блэнтона.

«Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни – все пострадали в разной степени от повреждений», – заявил архитектор на слушаниях в палате представителей конгресса.

Законодатели нижней палаты конгресса уже одобрили выделение $30 млн на покрытие указанных расходов. При этом, по словам Блэнтона, на ремонт здания может потребоваться больше денег.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах. 6 января сторонники Трампа штурмовали здание, Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.