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Ремонт Капитолия США обойдется в более чем $30 млн

Ремонт Капитолия США обойдется в более чем $30 млн При этом, на ремонт здания может потребоваться больше денег
Другие страны
25 февраля 2021 г. 10:30

Ремонт здания американского конгресса после штурма 6 января обойдется в более чем $30 млн. Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на архитектора Капитолия Бретта Блэнтона.

«Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни – все пострадали в разной степени от повреждений», – заявил архитектор на слушаниях в палате представителей конгресса.

Законодатели нижней палаты конгресса уже одобрили выделение $30 млн на покрытие указанных расходов. При этом, по словам Блэнтона, на ремонт здания может потребоваться больше денег.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах. 6 января сторонники Трампа штурмовали здание, Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

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