На Иерусалим обрушился рекордный снегопад этой зимы

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сильный снегопад, прошедший в Иерусалиме, власти встретили как стихийное бедствие, а горожане - как нечастый праздник. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с вечера четверга в 800-тысячном Иерусалиме выпало 25 сантиметров осадков. Власти пока не зафиксировали серьезных происшествий в связи с погодным катаклизмом, который, по их прогнозам, продлится до субботы.

В городе отменены занятия в школах и закрыты детские сады. Во многих районах, особенно со сложным рельефом, приостановлено движение общественного транспорта. Также полиция перекрыла основные автострады, ведущие в Иерусалим, включая шоссе №1 и трассу 443, которые связывают город с Тель-Авивом.

"Инструкции такие: прежде всего, спасать жизни, не допускать жертв. Во-вторых, делать все, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электричества", - напутствовал профильные службы глава правительства Биньямин Нетаньяху.

Иерусалимский муниципалитет сообщил, что к снегопаду запасся более чем 400 тоннами соли, 230 единицами уборочной техники и "внушительным" парком полноприводных автомобилей. По данным властей, для помощи неимущим заготовлены тысячи обогревательных приборов, источников аварийного освещения, одеял и спальных мешков.