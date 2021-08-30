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Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана "Ида"

Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана "Ида" Течение реки Миссисипи на юге США поменяло направление из-за урагана "Ида", обрушившегося в воскресенье на побережье штата Луизиана.
Другие страны
30 августа 2021 г. 02:49
Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана Ида

Течение реки Миссисипи на юге США поменяло направление из-за урагана "Ида", обрушившегося в воскресенье на побережье штата Луизиана.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на Геологическую службу США.

Ураган четвертой степени обрушился на побережье Мексиканского залива в Луизиане после полудня по времени Восточного побережья США (20:00 - бакинское время). Это сопровождалось выбросом больших объемов морской воды, в результате чего уровень Миссисипи поднялся по меньшей мере на 2,1 м, что, по оценкам специалистов, также не является пределом. Сильные ветры привели к тому, что течение реки на юго-востоке штата изменило свое направление, что грозит затоплениями.

По словам представителя Геологической службы Скотта Перьена, в окрестностях крупнейшего в штате города Новый Орлеан Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с. "Я помню, что подобное происходило во время урагана "Катрина", но это крайне необычное явление", - отметил он.

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