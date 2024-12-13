Рейтинг президента Южной Кореи опустился до 11%

Уровень одобрения работы президента Республики Корея Юн Сок Ёля опустился до минимальных 11% после введения военного положения в ночь с 3 на 4 декабря.

Уровень одобрения работы президента Республики Корея Юн Сок Ёля опустился до минимальных 11% после введения военного положения в ночь с 3 на 4 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен социологическим бюро Gallup Korea.

В опросе приняли участие 1 002 человека старше 18 лет, он проходил с 10 по 12 декабря. Положительно работу президента оценили 11%, отрицательно - 85%. Оставшиеся 4% затруднились с ответом. Показатель в 11% стал минимальным с инаугурации Юн Сок Ёля, которая состоялась в мае 2022 года.

Самой популярной причиной для тех, кто отрицательно оценил работу президента, является введение военного положения (49%). По мнению 8% респондентов, на втором месте - экономические неурядицы.

При этом 75% всех опрошенных поддерживают импичмент Юн Сок Ёля, против выступает 21%. Среди сторонников президентской партии "Гражданская сила" отстранение поддерживают 27%, против - 66%. Среди сторонников ведущей оппозиционной партии "Тобуро" за импичмент высказались 97%, оставшиеся 3% оказались против.

Рейтинг президента в конце ноября составлял 19%. Согласно результатам опроса Gallup Korea, проведенного с 3 по 5 декабря, уровень поддержки составил 16%.