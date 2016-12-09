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    Рейтинг одобрения Трампа достиг 50%

    Еще в августе его оценивали положительно лишь 33% опрошенных, отрицательно к нему относились 63%

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Рейтинг одобрения избранного президента США Дональда Трампа впервые достиг 50%, тем не менее он намного отстает по сравнению с оценками популярности предыдущих президентов США.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Hill со ссылкой на исследование Bloomberg.

    Согласно опросу Bloomberg, положительно Трампа оценивают 50% опрошенных американцев, отрицательно к нему относятся 43%. Еще в августе его оценивали положительно лишь 33% опрошенных, отрицательно к нему относились 63%. "Это значительное изменение для Трампа, который был исторически непопулярным кандидатом в президенты", - пишет издание.

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