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Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордного минимума

Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордного минимума Уровень поддержки президента Франции Эмманюэля Макрона среди сограждан опустился до самого низкого показателя за семь лет пребывания на посту главы государства.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 16:29
Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордного минимума

Уровень поддержки президента Франции Эмманюэля Макрона среди сограждан опустился до самого низкого показателя за семь лет пребывания на посту главы государства.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса компании Odoxa.

Так, лишь четверть французов положительно оценивает работу президента, остальные 75% опрошенных недовольны деятельностью Макрона.

Опрос также показал, что лишь 39% респондентов считают Мишеля Барнье "хорошим" премьер-министром. Напротив, 59% думают, что он плохо справляется с обязанностями премьера. За последние семь лет это - самый высокий уровень неодобрения премьер-министра на момент назначения.

При этом согласно опросу, 61% французов считают, что де-факто "страной будет управлять" Макрон, а не Барнье.

Опрос коснулся и основателя левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона - 68% респондентов относятся к нему отрицательно. В нем приняли участие свыше 1 тыс. человек.

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Версия на английском языке Macron's approval rating plummets to record low

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