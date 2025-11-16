Рейтинг нового премьера Японии вырос за месяц со вступления в должность

Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 13:17
    Рейтинг одобрения правительства Японии во главе с новым премьер-министром Санаэ Такаити вырос за месяц с момента его формирования.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного информационным агентством Kyodo.

    Согласно этим данным, рейтинг поддержки кабмина Такаити вырос на 5,5 п.п., до отметки 69,9%.

    Намерение премьер-министра увеличить расходы на оборону поддерживают 60,4% опрошенных против 34,7%.

    Мнение жителей Японии по поводу обострения отношений с Китаем из-за высказываний Такаити о Тайване разделилось. 48,8% опрошенных поддержали премьера, которая ранее в парламенте выразила мнение, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". 44,2% критически оценили эти слова премьера.

    Общенациональный опрос проводился 15-16 ноября, число его участников на данный момент не уточняется.

    Напомним, что 21 октября ключевая, нижняя палата парламента большинством голосов выбрала председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити 104-м премьер-министром Японии. Такаити стала первой женщиной-премьером в истории страны.

