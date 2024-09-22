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Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня Три четверти жителей Франции выразили недовольство президентом страны Эмманюэлем Макроном.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 15:50
Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

Три четверти жителей Франции выразили недовольство президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ifop для газеты Journal du Dimanche.

В материале издания отмечается, что никогда с момента разграбления Триумфальной арки в разгар кризиса "Желтых жилетов" в декабре 2018 года рейтинг популярности президента не падал до 25%, а рейтинг неприятия не поднимался до 75%.

Издание пишет, что Макрона в основном обвиняют в "испортившем его непропорциональном эго", а также в "фиаско роспуска" парламента.

Опрос Ifop также показал, что 55% французов недовольны премьер-министром Мишелем Барнье, хотя его правительство, как отмечается в материале, еще не успело принять никаких действий.

Опрос проводился в период с 11 по 20 сентября, участие в нем приняли 2098 человек по выборке с использованием квот. Погрешность результатов составляет от 1 до 1,4 процентных пункта.

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Версия на английском языке Macron's rating drops to record low
Версия на азербайджанском языке Makronun prezidentlik reytinqi rekord səviyyədə aşağı düşüb

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