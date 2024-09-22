Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

Три четверти жителей Франции выразили недовольство президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Три четверти жителей Франции выразили недовольство президентом страны Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ifop для газеты Journal du Dimanche.

В материале издания отмечается, что никогда с момента разграбления Триумфальной арки в разгар кризиса "Желтых жилетов" в декабре 2018 года рейтинг популярности президента не падал до 25%, а рейтинг неприятия не поднимался до 75%.

Издание пишет, что Макрона в основном обвиняют в "испортившем его непропорциональном эго", а также в "фиаско роспуска" парламента.

Опрос Ifop также показал, что 55% французов недовольны премьер-министром Мишелем Барнье, хотя его правительство, как отмечается в материале, еще не успело принять никаких действий.

Опрос проводился в период с 11 по 20 сентября, участие в нем приняли 2098 человек по выборке с использованием квот. Погрешность результатов составляет от 1 до 1,4 процентных пункта.