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Названа дата внеочередных президентских выборов в Иране

Названа дата внеочередных президентских выборов в Иране Регистрация кандидатов на выборах президента Ирана начнется 28 мая Как передает Report, регистрация кандидатов на выборах президента Ирана начнется 28 мая - пресс-секретарь избирательного штаба.
Другие страны
20 мая 2024 г. 20:02
Названа дата внеочередных президентских выборов в Иране

Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня.

Как сообщает Report cо ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

19:50

Регистрация кандидатов на выборах президента Ирана начнется 28 мая.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

"Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая", заявил он.

19 мая вертолет, перевозивший президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Все пассажиры и экипаж вертолета президента погибли при крушении.

В соответствии с Конституцией Ирана обязанности президента будет исполнять первый вице-президент до проведения выборов, которые должны быть организованы в течение 50 дней.

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Версия на азербайджанском языке İranda prezident seçkilərinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

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