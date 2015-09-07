​Регионы Германии намерены организовать массовое выдворение беженцев

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В текущем году из Германии были выдворены более 10 тысяч человек, подавших заявление на получение статуса беженца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорят данные федеральных и земельных властей.

Тем самым, из ФРГ в этом году было выслано примерно такое же число соискателей, сколько за весь прошлый год. По данным издания Spiegel, власти ряда регионов планируют в ближайшие месяцы провести массовое выдворение, прежде всего, граждан балканских стран. Только в одной земле Гессен планируется организовать в этих целях 19 авиарейсов.

Президент Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Манфред Шмидт исходит из того, что до конца 2015 года будут рассмотрены еще примерно 75 тыс. заявлений от граждан балканских государств. Как отмечает издание, практически все они, скорее всего, будут отклонены.

"Необходимо последовательно выполнять решения по этому вопросу. Те люди, чьи заявления на получение статуса беженца будут отклонены, обязаны покинуть Германию в кратчайшие сроки", - подчеркнул Шмидт.