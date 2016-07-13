Стерджен: Референдум о независимости Шотландии может пройти в ближайшие два года

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Референдум о независимости Шотландии может пройти в ближайшие два года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Референдум о независимости Шотландии с высокой вероятностью пройдет в ближайшие два года в контексте процесса статьи 50 (выхода из ЕС), но я еще не приняла такого решения, но оно на повестке дня как вариант", - заявила Стерджен на брифинге для иностранных журналистов.

"И если это будет единственный путь обеспечения сохранения нашего членства в ЕС, это будет тем, что призвано обеспечить права шотландцев", - добавила она.

Большинство британцев 23 июня проголосовали за выход из ЕС, при этом большинство шотландцев проголосовали за сохранение членства в союзе. После этого Стерджен заявила, что не исключает проведения нового референдума о независимости региона от Лондона.