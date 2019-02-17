"Реал" потерпел первое поражение в шести матчах Примеры, проиграв "Жироне"

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В матче 24-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Жирону». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник «Реала» Каземиро, отличившийся на 25-й минуте после передачи хавбека Тони Крооса. В середине второго тайма нападающий «Жироны» Кристиан Стуани сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный гол на 75-й минуте забил форвард гостей Кристиан Португес.

В конце игры с поля был удалён капитан мадридцев Серхио Рамос.

«Жирона» прервала победную серию «сливочных» в чемпионате Испании, которая состояла из пяти матчей. Для «Жироны» эта победа стала первой в последних 11 встречах Примеры.

«Реал», набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанского первенства, «Жирона» (27) — 15-е.