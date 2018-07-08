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    "Реал" объявит о переходе Роналду в "Ювентус" 10 июля

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Стала известна предположительная дата объявления о переходе нападающего  Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».

    Как передает Report, об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium. 

    Официально о трансфере португальского футболиста будет объявлено 10 июля. В этот день президент «Реала» Флорентино Перес проведёт заседание совета директоров, на котором объявит, что Роналду подал в клуб трансферный запрос и покидает команду.

    По информации испанской и итальянской прессы, Перес хочет, чтобы Роналду объявил, что уходит в «Ювентус» ради нового вызова. Ожидается, что сумма трансфера португальца составит около € 100 млн, хотя ранее СМИ сообщали, что она может вырасти до € 130 млн или даже € 150 млн.

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