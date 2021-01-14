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Разведка США назвала возможные источники угрозы инаугурации Байдена

Разведка США назвала возможные источники угрозы инаугурации Байдена Сотрудники разведки США назвали возможные источники угрозы инаугурации избранного президента Джо Байдена
Другие страны
14 января 2021 г. 05:21
Разведка США назвала возможные источники угрозы инаугурации Байдена
Джо Байден

Сотрудники разведки США назвали возможные источники угрозы инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на газету New York Times, отмечается, что американская разведка обеспокоена угрозами со стороны вооруженных групп и расистов-экстремистов.

Также указывается, что разведка предупредила о том, что прошедшие 6 января беспорядки в Капитолии станут "значительной движущей силой насилия для вооруженных групп ополченцев и расистов-экстремистов, которые нацелены на инаугурацию".

Ранее Национальная гвардия США подготовилась к возможности использования злоумышленниками самодельных взрывных устройств перед инаугурацией Байдена. Правоохранители считают, что взрывные устройства, заложенные на прошлой неделе во время беспорядков, не были единичными инцидентами.Также нацгвардейцев проинформировали о том, что протестующие могут быть хорошо вооружены. В связи с этим министр армии Райан Маккарти разрешил нацгвардейцам, охраняющим Капитолий, носить смертоносное оружие.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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