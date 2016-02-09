​Разведка США: Иран расширяет участие в конфликтах в САР, Ираке, Йемене

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Иран наращивает участие в конфликтах в Сирии, Ираке и Йемене.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом считает директор национальной разведки США Джеймс Клэппер.

"Вовлеченность Ирана в сирийский, иракский и йеменский конфликты углубилась в 2015 году. В Сирии Иран более открыто стал признавать гибель иранских "мучеников", повышение числа войск и передовые позиции в борьбе с "террористами". В Ираке иранские войска задействовали ракеты, артиллерию и беспилотники против ИГИЛ. Также Иран поддержал повстанцев-хуситов в Йемене, попытавшись отправить им помощь оружием", - заявил Клэппер в конгрессе во вторник.

"Тегеран почти наверняка будет активен во всем Персидском заливе и в широком регионе Ближнего Востока в поддержку региональных партнеров и в целях расширения регионального влияния", - считает Клэппер. Он также отметил растущее сотрудничество Ирана с Россией в данном регионе.