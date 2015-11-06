Разведка США и Британии перехватила данные о бомбе на борту А321

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Перехват предполагаемых сообщений террористической группировки "Исламское государство" о бомбе на борту российского самолета стал итогом совместной операции американской и британской разведки с использованием средств спутникового слежения. Как сообщает Report об этом пишет газета "Times".

Как отмечает Times, в ходе проведенной в среду операции были перехвачены электронные сообщения между боевиками ИГ в Сирии и на Синайском полуострове в Египте, где разбился российский самолет А321.

"Тон и содержание сообщений убедили аналитиков, что бомба была пронесена на борт самолета пассажиром или сотрудником наземных служб", — пишет издание.

Ранее другая британская газета "Telegraph" сообщила, что решение Великобритании отменить все рейсы в египетский Шарм-эш-Шейх было принято после перехвата сообщений о масштабном теракте, который готовили боевики ИГ.

31 октября лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.