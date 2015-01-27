Разбился истребитель НАТО: 10 человек погибли, 21 ранен

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ 10 человек погибли, 21 человек ранен в результате крушения греческого истребителя во время учений НАТО в Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, из десяти погибших восемь - граждане Франции, двое - греки.

По предварительным данным, машина потеряла скорость при взлете и зацепила расположенный рядом со взлетно-посадочной полосой ангар, рухнув на стоявшие там самолеты других стран-участниц. Как передавали французские СМИ, на земле в этот момент находились два самолета Alpha Jet, два истребителя Mirage 2000D и два французских Rafale.