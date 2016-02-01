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    Рауль Кастро выбрал Францию для своего первого государственного визита в ЕС

    В понедельник состоятся переговоры кубинского лидера с президентом Франсуа Олландом

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро начинает в понедельник свой трехдневный госвизит во Францию.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это его первая официальная поездка в Евросоюз со времени прихода к власти. Фактически Кастро находится в Париже с субботы, однако пока официальных встреч с высшим руководством Франции у него не было.

    В понедельник состоятся переговоры кубинского лидера с президентом Франсуа Олландом. Они коснутся всего спектра двусторонних отношений, после чего планируется подписание более 10 соглашений.

    Как напоминают историки, в последний раз Франция принимала гостей с Острова Свободы на столь высоком уровне свыше 20 лет назад: в 1995 году в Париже состоялась памятная встреча кубинского лидера Фиделя Кастро и президента Франсуа Миттерана. "За это время французско-кубинские отношения претерпели значительные изменения. Настало время начать новую главу в истории наших стран", - говорят представители Елисейского дворца.

    Толчком к этому послужил инициированный около года назад процесс нормализации отношений между Гаваной и Вашингтоном. Французское руководство неоднократно заявляло, что режим тотальной блокады, введенный Соединенными Штатами в отношении Кубы более полувека назад, изжил себя и должен быть отменен как можно скорее.

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