Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро возложил ответственность за наплыв мигрантов в Европу на НАТО.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая в ходе общеполитической дискуссии на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кубинский лидер считает, что миграционный кризис в Европе является прямым следствием действий НАТО в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По его словам, ответственность за сложившийся гуманитарный кризис должен понести Европейский союз.

Кроме того, он осудил намерение НАТО расширить свое присутствие до российских границ, а также введение односторонних санкций в отношении России, которые он считает несправедливыми.

Рауль Кастро приветствовал ядерное соглашение с Ираном, которое, по его мнению, доказывает, что переговоры являются единственным эффективным инструментом урегулирования споров между государствами.

Он также призвал не вмешиваться в сирийский конфликт, выразив уверенность, что народ Сирии способен сам решать свои проблемы.