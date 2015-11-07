​Рауль Кастро пообещал уйти в отставку в феврале 2018 года

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В пятницу, 6 ноября, глава Кубы Рауль Кастро заявил о своем твердом намерении уйти в отставку 24 февраля 2018 года, передает Report.

"Я не стану ни прапрадедушкой, ни праправнуком, потому что иначе кубинцы от меня устанут, я, как и говорил на последнем заседании нашей партии и когда первый раз вступал в должность на пять лет, 24 февраля 2018 года закончу и уйду в отставку", — сказал Кастро.

Рауль Кастро (84 года) стал главой Кубы в 2008 году, до этого он два года исполнял обязанности главы госсовета Кубы после отставки своего старшего брата Фиделя Кастро. В 2013 году после переизбрания на пост главы Кубы Рауль Кастро заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году.