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Расследование дела о теракте в Crocus City Hall завершено

Расследование дела о теракте в Crocus City Hall завершено Расследование дела о теракте в Crocus City Hall завершено, потерпевшие знакомятся с его материалами.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 10:29
Расследование дела о теракте в Crocus City Hall завершено

Расследование дела о теракте в Crocus City Hall завершено, потерпевшие знакомятся с его материалами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

"Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро", - сказал защитник.

Отметим, что вечером 22 марта прошлого года перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал.

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Версия на азербайджанском языке “Crocus City Hall”da terror aktı ilə bağlı istintaq başa çatıb

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