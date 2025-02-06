Расследование дела о теракте в Crocus City Hall завершено

Расследование дела о теракте в Crocus City Hall завершено, потерпевшие знакомятся с его материалами.

Расследование дела о теракте в Crocus City Hall завершено, потерпевшие знакомятся с его материалами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

"Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро", - сказал защитник.

Отметим, что вечером 22 марта прошлого года перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 144 человека, 551 пострадал.