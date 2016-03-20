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    Расшифровка «черных ящиков» Boeing начнется 21 марта

    МАК пригласил к расследованию представителей всех заинтересованных в сотрудничестве стран

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Работы по расшифровке «черных ящиков» разбившегося в Ростове-на-Дону Boeing начнутся 21 марта, передает РИА «Новости».

    «Работы начнутся завтра. К ним присоединятся специалисты авиационных властей Объединенных Арабских Эмиратов, специалисты США как страны производства самолета и Франции как производителя двигателей», — заявили в Межгосударственном авиационном комитете.

    Сообщается, что МАК пригласил к расследованию представителей всех заинтересованных в сотрудничестве стран.

    Ранее сообщалось, что МЧС завершило поисково-спасательные работы в аэропорту Ростова-на-Дону.

    Летевший из Дубая в Ростов-на-Дону пассажирский Boeing упал при посадке 19 марта. На борту находились 62 человека, все они погибли.

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