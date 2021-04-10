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Раскрыто последнее желание принца Филиппа

Раскрыто последнее желание принца Филиппа Герцог Эдинбургский принц Филипп хотел "мирно умереть дома в собственной постели"
Другие страны
10 апреля 2021 г. 08:41
Раскрыто последнее желание принца Филиппа

Герцог Эдинбургский принц Филипп хотел "мирно умереть дома в собственной постели".

Как передает Report, последнее желание покойного супруга британской королевы Елизаветы II раскрыл изданию New York Post источник, приближенный к королевской семье.

По его словам, герцог "очень хотел мирно умереть" в Виндзорском замке. "Филип не хотел суеты. Он хотел делать все по-своему до конца", — пояснил собеседник издания.

Кроме того, принц Филипп выразил желание не проводить государственные похороны, несмотря на то, что имел право на них, поскольку он был мужем королевы. Вместо этого будут организованы военные похороны с частной службой в часовне Святого Георгия в Виндзоре, уточняет The Mirror.

Принц Филипп скончался 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. Через два месяца, 10 июня, ему должно было исполниться 100 лет. Причины смерти не называются, в Британии объявлен 20-дневный общенациональный траур.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.

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Версия на азербайджанском языке Edinburq Hersoqu, Şahzadə Filipin son arzusu məlum oldu

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