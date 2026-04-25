Расходы США на операцию против Ирана превысили $61 млрд

Военная операция против Ирана обошлась США в сумму, превышающую $61 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

По его данным, на 55 день операции расходы американского бюджета превысили $61 млрд, а из казны США ежесекундно тратится более $11,5 тысяч.

Счетчик ресурса, функционирующий в режиме реального времени, базируется на информации с брифинга Пентагона для американского Конгресса, состоявшегося 10 марта. В ходе этого брифинга было заявлено, что за первые шесть суток ведения боевых действий на Ближнем Востоке Вашингтон израсходовал $11,3 млрд, а в дальнейшем планируется тратить порядка $1 млрд на каждый последующий день конфликта.

При этом отмечается, что в указанную сумму могут не входить отдельные статьи затрат, включая переброску войск и восстановление военной техники. В связи с этим реальные расходы могут быть значительно выше.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.