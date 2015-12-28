Раненая во время атак в Париже певица вышла из комы

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Певица Лаура Круа, получившая несколько пулевых ранений во время атаки террористов в парижском театре "Батаклан", пришла в себя после длительной комы, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным издания The Sunday Times, 31-летняя парижская певица перенесла 10 операций, в том числе по извлечению пули, которая вошла рядом с сердцем.

"Первый ее вопрос был о том, что случилось. Ее сейчас мучают кошмары. Она знала, что погибло много людей. Она задает очень много вопросов", - сказал изданию старший брат Лауры Себастьян Круа.

В ноябре в Париже произошла серия террористических атак. В результате обстрелов кафе, захвата заложников в театре "Батаклан" и взрывов у "Стад де Франс" погибли 130 человек.