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    Раненая во время атак в Париже певица вышла из комы

    31-летняя парижская певица перенесла 10 операций, в том числе по извлечению пули, которая вошла рядом с сердцем

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Певица Лаура Круа, получившая несколько пулевых ранений во время атаки террористов в парижском театре "Батаклан", пришла в себя после длительной комы, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По данным издания The Sunday Times, 31-летняя парижская певица перенесла 10 операций, в том числе по извлечению пули, которая вошла рядом с сердцем.

    "Первый ее вопрос был о том, что случилось. Ее сейчас мучают кошмары. Она знала, что погибло много людей. Она задает очень много вопросов", - сказал изданию старший брат Лауры Себастьян Круа.

    В ноябре в Париже произошла серия террористических атак. В результате обстрелов кафе, захвата заложников в театре "Батаклан" и взрывов у "Стад де Франс" погибли 130 человек.

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