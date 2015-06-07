Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил два перелома ребра на тренировке по боксу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом руководитель региона написал на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

"На прошлой тренировке во время спаррингов я получил несколько хороших ударов, - сообщает Кадыров. - Удары были настолько хороши и точны, что у меня случился перелом четвертого ребра аж в двух местах".

Кадров также отметил, что, несмотря на перелом, тренеры дали ему только один выходной на восстановление.