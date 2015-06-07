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    ​Рамзан Кадыров получил два перелома ребра на тренировке по боксу

    Тренеры дали ему только один выходной на восстановление

    Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил два перелома ребра на тренировке по боксу.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом руководитель региона написал на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

    "На прошлой тренировке во время спаррингов я получил несколько хороших ударов, - сообщает Кадыров. - Удары были настолько хороши и точны, что у меня случился перелом четвертого ребра аж в двух местах".

    Кадров также отметил, что, несмотря на перелом, тренеры дали ему только один выходной на восстановление.

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