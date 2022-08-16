Рамиз Алекперов: В Афганистане стремительно растут инфекционные заболевания

«Инфекционные заболевания быстро распространяются в Афганистане».

"Инфекционные заболевания быстро распространяются в Афганистане".

Как сообщает американское бюро Report, об этом в своем заявлении журналистам заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане, уроженец Азербайджана Рамиз Алекперов.

По его словам, более половины населения страны - 35 миллионов живут в нищете: "Около 23 миллионов человек страдают от недоедания, из них более 2 миллионов детей. Мы серьезно обеспокоены судьбой афганцев. После возвращения к власти талибов, женщины все больше и больше исключаются из общества. Необходимо расширять механизмы борьбы с такими негативными ситуациями и увеличивать деятельность по оказанию помощи Афганистану".

Р.Алекперов подчеркнул, что в стране стремительно растут болезни: "Инфекционные заболевания быстро распространяются не только среди людей, но и среди животных в Афганистане. В то же время Афганистан страдает от изменения климата. Стихийные бедствия, засухи, землетрясения продолжают уносить жизни сотен людей.

Мы не можем отвернуться от будущего афганского народа. В течение года ООН оказала гуманитарную помощь 12,9 млн человек в стране. Присутствие организации в регионе является самой большой поддержкой".

Напомним, что с момента захвата власти в Афганистане движением "Талибан" прошел год. Масштабы страданий в стране, от голода до хронической нищеты, принудительных браков несовершеннолетних, продажи человеческих органов и детей, увеличивается день ото дня.