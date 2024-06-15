Рамапоса переизбран президентом ЮАР

Нижняя палата парламента ЮАР - Национальная ассамблея - избрала президентом ЮАР Сирила Рамапосу.

Нижняя палата парламента ЮАР - Национальная ассамблея - избрала президентом ЮАР Сирила Рамапосу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил по итогам тайного голосования председательствующий на первом заседании нового состава Национальной ассамблеи главный судья ЮАР Раймонд Зондо.

"Рамапоса получил 283 голоса депутатов, я провозглашаю его избранным президентом ЮАР", - заявил Зондо. За главу партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малему, который был также выдвинут на пост главы государства, подано 44 голоса.

Избрание Рамапосы, который является лидером партии "Африканский национальный конгресс" и действующим президентом ЮАР, было обеспечено голосами бывшего оппозиционного Демократического альянса, представляющего интересы белого меньшинства ЮАР.

Торжественная церемония принятия Рамапосой президентской присяги состоится не позднее 19 июня.