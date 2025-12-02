Ракета Vega-C вывела на орбиту южнокорейский спутник KOMPSAT-7

Европейская ракета-носитель Vega-C вывела на орбиту южнокорейский спутник KOMPSAT-7 для наблюдения за Землей.

Как передает Report, трансляция велась компанией - оператором космических запусков Arianespace.

Запуск был осуществлен в понедельник в 14:21 по местному времени (21:21 по бакинскому времени) с космодрома Куру во Французской Гвиане. Спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте 576 км. Отделение спутника от ракеты-носителя произошло через 44 минуты после старта.