Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник глобального позиционирования ВВС США

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США.

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США.

Как передает Report , об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод аппарата подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал (штат Флорида) в 13:23 по времени Восточного побережья США (в 21:23 по бакинскому времени). Спутник через полтора часа после запуска был заброшен на орбиту высотой более тысячи километров над Землей. Затем он самостоятельно выйдет на среднюю околоземную орбиту высотой примерно 20 тыс. км.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, через 8,5 минут после запуска совершила вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом море.

Спутник GPS III ВВС США весом 3,8 тонны стал восьмым аппаратом нового поколения, запущенным с 2018 года, и очередным элементом в американской орбитальной группировке из 32 аппаратов, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.