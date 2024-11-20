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Ракета-носитель с прототипом корабля Starship совершила шестой испытательный полет

Ракета-носитель с прототипом корабля Starship совершила шестой испытательный полет Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила во вторник запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках шестого испытательного орбитального запуска.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 03:18
Ракета-носитель с прототипом корабля Starship совершила шестой испытательный полет

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила во вторник запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках шестого испытательного орбитального запуска.

Как передает Report, трансляция велась на странице компании в соцсети X.

Наблюдать за запуском вместе с Маском впервые приехал избранный президент США Дональд Трамп. Перед стартом глава SpaceX рассказал политику о технических особенностях корабля Starship.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика (штат Техас). Starship, состоящий из двух ступеней - верхней и ускорителя Super Heavy, будет проверять ключевые технические улучшения, включая повторное зажигание двигателя Raptor в космосе, проводить тестирование теплового щита и изменений для управляемого спуска в Индийский океан.

После израсходования большей части топлива и отделения от космического корабля Starship, ускоритель Super Heavy изменил курс и направился обратно к стартовой площадке. Ускоритель должен был совершить посадку на объекте Starbase, прозванном Маском "Мехазилла".

Однако команда испытательного полета сочла условия неблагоприятными и ускоритель приводнился в Мексиканском заливе у побережья Техаса спустя примерно семь минут после запуска.

SpaceX разрабатывает прототип космического корабля Starship, который планируется использовать для пилотируемых миссий на Марс. По словам Илона Маска, Starship может отправиться к Марсу без экипажа уже через два года. Основная цель Маска — создание самодостаточного города на Марсе в течение следующих 20 лет.

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