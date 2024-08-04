Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом компания-разработчик SpaceX сообщила в соцсети "Х".

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 00:24 по Тихоокеанскому времени США (в 11:24 по бакинскому времени). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в шестой раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.