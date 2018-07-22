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    Ракета Falcon 9 с канадским спутником стартовала в США

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ На мысе Канаверал во Флориде произошёл запуск ракеты Falcon 9 с канадским коммуникационным спутником Telstar 19 Vantage.

    Как передает Report, трансляция запуска ведётся на сайте американской компании SpaceX.

    Ракета стартовала 22 июля в 09:50 по бакинскому времени.

    Канадский спутник компании Telesat, как ожидается, будет передавать широкополосный сигнал в Северной и Южной Америке.

    Отделение спутника от ракеты ожидается через примерно 32 минуты после запуска.

    В мае Falcon 9 стартовала в Калифорнии с пятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT и двумя спутниками GRACE.

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