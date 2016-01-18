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    ​Район Багдада, где были похищены трое граждан США, усилен блокпостами

    США предпринимают усилия для поиска похищенных американцев

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Район Багдада, где на прошлой неделе были похищены три гражданина США, усилен блокпостами иракских силовиков, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    США предпринимают усилия для поиска американцев, похищенных в Багдаде. Над районом барражируют военные вертолеты, а улицы патрулируются полицейскими машинами.

    Неизвестные похитили американцев, когда в пятницу они посетили квартиру своего переводчика в столичном районе Дора. Похищенные являются сотрудниками компании, работающей в багдадском аэропорту, двое из них имеют двойное гражданство США и Ирака.

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