Рахой заявил о недопустимости провозглашения независимости Каталонии

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ И.о. премьер-министра Испании Мариано Рахой заявил, что использует все законные инструменты, чтобы не допустить распада страны и отделения Каталонии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время каталонский парламент проводит заседание, на котором новым председателем Женералитета будет избран Карлес Пучдемон (Carles Puigdemont), который уже представил "дорожную карту" обретения независимости от Испании.

"У нас есть огромное количество инструментов, больше чем когда бы то ни было, чтобы защитить наше единство. Мы, демократы, можем отложить наши различия, чтобы защитить единство нации", - заявил Рахой, выступая со срочным обращением. Он добавил, что уже провел переговоры по телефону по последним событиям в Каталонии с лидером Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчесом и лидером "Граждан" Альбером Риверой. "У меня есть их поддержка в части уважения решения Конституционного суда, который аннулировал резолюцию о суверенитете", - заверил Рахой.

"Я дал распоряжение, чтобы любое действие нового каталонского правительства или института, которое нарушит конституцию, получило бы ответ со стороны правового государства. Испанцы могут быть спокойны: процесса, выходящего за рамки закона, не будет", - пообещал и.о. премьера.

Выступая в воскресенье в парламенте Каталонии с программной речью, Пучдемон представил "дорожную карту" создания независимого каталонского государства, которая предусматривает, в частности, принятие соответствующих законов, создание государственных структур и проведение референдума по новой конституции. Кроме того, он призвал разработать новое избирательное законодательство в Каталонии, пообещал помощь правоохранительным органам в борьбе с терроризмом и заявил, что Каталония готова принимать у себя беженцев.