Рахмон призвал граждан к бдительности из-за терроризма

В преддверии 33-й годовщины независимости Таджикистана, которая будет отмечаться 9 сентября, президент страны Эмомали Рахмон обратился к соотечественникам с призывом быть бдительными и готовыми к защите родины.

В преддверии 33-й годовщины независимости Таджикистана, которая будет отмечаться 9 сентября, президент страны Эмомали Рахмон обратился к соотечественникам с призывом быть бдительными и готовыми к защите родины.

Как передает Report , в своем поздравительном послании, размещенном на сайте пресс-службы, таджикистанский лидер подчеркнул, что в последние годы ситуация в мире стремительно осложняется, а угрозы и опасности современности, включая терроризм, экстремизм и киберпреступность, становятся все более серьезными.

"В такое неспокойное время мы всегда должны быть начеку и готовы отстоять нашу независимость и свободу, чтобы нас не застали врасплох. Обеспечение безопасности, мира и стабильности в стране является не только одним из приоритетов политики Правительства, но и первостепенной задачей каждого патриотически настроенного гражданина страны" - говорится в послании президента.

Он также отметил, что страны мира столкнулись с последствиями изменения климата, такими как засухи, стихийные бедствия и распространение инфекционных заболеваний.