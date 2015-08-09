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    Граждане Таджикистана, воюющих за рубежом, будут лишены гражданства

    В настоящее время за рубежом воюют свыше 600 граждан республики

    Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Граждане Таджикистана, принимающие участие в террористических организациях за рубежом, автоматически могут быть лишены гражданства республики.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой порядок предусматривают новые поправки в действующую конституцию Таджикистана, одобренные обеими палатами национального парламента и подписанные президентом Эмомали Рахмоном.

    Указ об этом опубликован сегодня правительственным агентством "Ховар".

    По информации министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода, в настоящее время в Афганистане и Сирии на стороне движения "Талибан", Исламского движения Узбекистана, группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", по установленным данным, воюют свыше 600 граждан республики. В их числе несколько десятков женщин и детей.

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