Граждане Таджикистана, воюющих за рубежом, будут лишены гражданства

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Граждане Таджикистана, принимающие участие в террористических организациях за рубежом, автоматически могут быть лишены гражданства республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой порядок предусматривают новые поправки в действующую конституцию Таджикистана, одобренные обеими палатами национального парламента и подписанные президентом Эмомали Рахмоном.

Указ об этом опубликован сегодня правительственным агентством "Ховар".

По информации министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода, в настоящее время в Афганистане и Сирии на стороне движения "Талибан", Исламского движения Узбекистана, группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", по установленным данным, воюют свыше 600 граждан республики. В их числе несколько десятков женщин и детей.