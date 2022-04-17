Рахмон: Кыргызстан и Таджикистан могут решить приграничные вопросы только мирным путем

Таджикистан и Кыргызстан могут решить приграничные вопросы только путем переговоров. Это подчеркнул президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с руководством и активистами города Исфара, граничащего с Киргизией.

Таджикистан и Кыргызстан могут решить приграничные вопросы только путем переговоров. Это подчеркнул президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с руководством и активистами города Исфара, граничащего с Кыргызстаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча состоялась в ходе рабочей поездки главы государства в Согдийскую область.

Президент отметил, что таджикское правительство заинтересовано в скорейшем проведении переговоров по демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном. "Однако подчеркиваю, что решение погранично-территориальных вопросов, согласование государственной границы и ее демаркация являются очень сложным процессом и требуют много времени и усилий специалистов. Таджикистан является твердым сторонником переговоров для поиска взаимовыгодного решения имеющихся проблем с учетом национальных интересов обеих сторон", - сказал Рахмон.

Он призвал жителей Исфары к добрососедству и взаимопониманию, быть терпимыми и не поддаваться эмоциям. "Повторно подчеркиваю, что приграничные вопросы между государствами могут быть решены только посредством переговоров, другого пути нет", - заявил таджикский лидер.