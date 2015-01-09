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    Радикальный проповедник Абу Хамза получил пожизненное

    56-летний радикальный проповедник отрицал все обвинения

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Радикальный исламский проповедник Абу Хамза, экстрадированный из Великобритании в США в 2012 году, был приговорен американским судом к пожизненному заключению.

    Report со ссылкой на Би-би-си напоминает, что суд в Нью-Йорке ранее признал его виновным в пособничестве терроризму. В частности, Абу Хамзу признали виновным в оказании помощи "Аль-Каиде" и ряду других организаций, признанных экстремистскими.

    56-летний радикальный проповедник отрицал все обвинения. В ходе процесса Абу Хамза утверждал, что сотрудничал с британской контрразведкой МИ5.

    Он провел семь лет в британской тюрьме по обвинению в подстрекательстве к убийствам и религиозной нетерпимости. В 2012-м году после долгих споров о правах заключенных Абу Хамза был экстрадирован в США.

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