Радикальный проповедник Абу Хамза получил пожизненное

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Радикальный исламский проповедник Абу Хамза, экстрадированный из Великобритании в США в 2012 году, был приговорен американским судом к пожизненному заключению.

Report со ссылкой на Би-би-си напоминает, что суд в Нью-Йорке ранее признал его виновным в пособничестве терроризму. В частности, Абу Хамзу признали виновным в оказании помощи "Аль-Каиде" и ряду других организаций, признанных экстремистскими.

56-летний радикальный проповедник отрицал все обвинения. В ходе процесса Абу Хамза утверждал, что сотрудничал с британской контрразведкой МИ5.

Он провел семь лет в британской тюрьме по обвинению в подстрекательстве к убийствам и религиозной нетерпимости. В 2012-м году после долгих споров о правах заключенных Абу Хамза был экстрадирован в США.