Рада утвердила указ о введении ЧП на территории Украины

Верховная рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения (ЧП) с 24 февраля на всей территории страны.

Верховная рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения (ЧП) с 24 февраля на всей территории страны.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, речь идет о законе об утверждении указа президента Украины "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины" (№7108).

Указом президента предполагается ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут 24 февраля сроком на 30 суток.

Председатели областных и Киевской городской государственной администрации должны создать оперативные штабы во главе с главами администраций для координации действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по внедрению мероприятий правового режима чрезвычайного положения.

На территориях, где вводится чрезвычайное положение, проводятся следующие мероприятия:

особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрещается проведение массовых мероприятий, забастовок;

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений.

Кроме того, вводится комендантский час и проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного досмотра, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Предусматривается также запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления и/или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней разведки.

Среди прочего, вводится запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку; запрет работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного использования; особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

Соответствующий указ президента вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона "Об утверждении указа президента Украины "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины". Закон вступает в силу со дня его опубликования.