Рада призвала ООН и другие международные организации ввести в Украину миротворцев

Верховная рада Украины приняла постановление, в котором призвала ООН и другие международные организации ввести в страну миротворцев.

Верховная рада Украины приняла постановление, в котором призвала ООН и другие международные организации ввести в страну миротворцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.

"Парламент поддержал обращение к ООН, МККК, Европарламенту, международным организациям… Что требует Верховная рада от мировой общественности: введения на Украину миротворческих сил на основании Резолюции Генассамблеи ООН "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года", - говорится в сообщении.

Верховная рада Украины просит генсека ООН быть посредником в разрешении конфликта, соответствующее постановление украинский парламент принял в четверг.