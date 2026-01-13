Рада не смогла назначить Шмыгаля первым вице-премьером

Верховная Рада Украины не смогла назначить Дениса Шмыгаля на должность первого заместителя премьер-министра - министра энергетики.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За соответствующее постановление №14378 во вторник проголосовали 210 народных депутатов, тогда как для принятия решения необходимо не менее 226 голосов.

Ранее Верховная Рада поддержала снятие Шмыгаля с должности министра обороны, который он занимал с 17 июля 2025 года.