Рада не смогла назначить Шмыгаля первым вице-премьером
Другие страны
- 13 января, 2026
- 19:02
Верховная Рада Украины не смогла назначить Дениса Шмыгаля на должность первого заместителя премьер-министра - министра энергетики.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
За соответствующее постановление №14378 во вторник проголосовали 210 народных депутатов, тогда как для принятия решения необходимо не менее 226 голосов.
Ранее Верховная Рада поддержала снятие Шмыгаля с должности министра обороны, который он занимал с 17 июля 2025 года.
