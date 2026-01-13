Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рада не смогла назначить Шмыгаля первым вице-премьером

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 19:02
    Рада не смогла назначить Шмыгаля первым вице-премьером

    Верховная Рада Украины не смогла назначить Дениса Шмыгаля на должность первого заместителя премьер-министра - министра энергетики.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

    За соответствующее постановление №14378 во вторник проголосовали 210 народных депутатов, тогда как для принятия решения необходимо не менее 226 голосов.

    Ранее Верховная Рада поддержала снятие Шмыгаля с должности министра обороны, который он занимал с 17 июля 2025 года.

    Денис Шмыгаль Украина Верховная рада
    Ali Rada Şmıqalı baş nazirin müavini təyin edə bilməyib

    Последние новости

    19:29

    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    19:27

    СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:18

    Президент Сирии совершит официальный визит в Германию 19 января

    Другие страны
    19:15

    ХАМАС планирует избрать нового лидера в этом месяце

    Другие страны
    19:15
    Фото

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с генпланом города Агдере

    Внутренняя политика
    19:06

    Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, одержавшей столь абсолютную победу, как Азербайджан

    Внутренняя политика
    19:04

    Президент Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

    Внутренняя политика
    19:02

    Рада не смогла назначить Шмыгаля первым вице-премьером

    Другие страны
    18:54

    Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах

    Внутренняя политика
    Лента новостей