Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Работники железных дорог Греции начали забастовку

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 04:49
    Работники железных дорог Греции начали забастовку

    Работники железных дорог Греции начали общенациональную суточную забастовку, требуя решения хронических проблем отрасли.

    Как передает Report, об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

    Акцию проводят профсоюзы работников и машинистов компании Hellenic Train. Из-за забастовки отменены многие маршруты движения поездов, часть пассажиров планируется перевезти на конечные станции на автобусах. При этом профсоюзы заявили, что на время забастовки выделят необходимое количество сотрудников службы безопасности и обеспечат минимальное гарантированное обслуживание того небольшого количества составов, которые будут отправлены на маршруты.

    Работники утверждают, что решение о забастовке является необходимым в связи с безразличием, которая железнодорожная компания проявила к решению серьезных и хронических проблем этого вида транспорта. Основные вопросы, поднимаемые профсоюзами, касаются задержек на маршрутах, проблем с подвижным составом, нехватки персонала. Профсоюзы ссылаются на опасные условия труда в машинных отделениях, недостаточное техническое обслуживание инфраструктуры и малое число крайне важных специалистов. Они также отмечают, что нехватка персонала приводит к интенсификации работы, изнурительному графику, который, по их мнению, ставит под угрозу безопасность работников и пассажиров.

    Железнодорожники также выступают против увольнений персонала, которые были проведены администрацией Hellenic Train, требуют их немедленной отмены и найма новых сотрудников. Кроме того, профсоюзы добиваются принятия мер по защите здоровья и безопасности работников.

    Греция забастовка Работники
    Yunanıstanda dəmir yolu işçiləri tətilə başlayıblar

    Последние новости

    05:17

    Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к концу 2028 года

    Другие страны
    04:49

    Работники железных дорог Греции начали забастовку

    Другие страны
    04:23

    Трамп считает, что инвестиции в США к концу года превысят $20 трлн

    Другие страны
    03:57

    СМИ: Британия не сможет использовать авианосец Prince of Wales без помощи НАТО

    Другие страны
    03:28

    Трамп выразил признательность СБ ООН за принятие резолюции по Газе

    Другие страны
    03:15

    Постпред США: Резолюция СБ ООН будет в основе стабилизационных сил в Газе

    Другие страны
    02:48

    СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

    Другие страны
    02:19

    ЧМ-2026: В Европе прошли очередные матчи отборочного тура

    Футбол
    02:08

    Трамп заявил, что удары по Мексике приемлемы для прекращения наркотрафика в США

    Другие страны
    Лента новостей