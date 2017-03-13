Работники аэропортов Берлина начали 25-часовую забастовку

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Наземные службы двух берлинских аэропортов - "Тегель" и "Шенефельд" - сегодня начали новую 25-часовую забастовку с требованием повышения оплаты труда, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Как завил представитель профсоюза наземных служб, аэропорты прекратили обслуживание практически всех рейсов - 448 в "Тегеле" и 194 в "Шенефельде".

Наземные службы прекратили работу в понедельник в 04:00 по местному времени и возобновят ее в 05:00 во вторник.

Ведущий германский авиаперевозчик компания Lufthansa уже объявила, что отменяет 13 марта все рейсы в Берлин из Франкфурта и Мюнхена, не назвав их общего числа.