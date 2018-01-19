Работники авиаотрасли Италии проводят масштабную забастовку

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Крупная забастовка работников авиакомпаний и сотрудников наземных авиаслужб проходит в Италии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

К общенациональной 24-часовой забастовке присоединилось сразу несколько профсоюзов, недовольных условиями коллективных договоров с представителями отрасли. Их члены занимаются обслуживанием самолетов, выдачей и сортировкой багажа, работают в коммерческих службах аэропортов и управляют потоками пассажиров. Вместе с наземными работниками бастует бортперсонал авиакомпании-лоукостера Vueling, который прекратил работу на четыре часа посреди рабочего дня.

Как и в случае с предыдущими, условия нынешней забастовки предусматривают обязательство присоединившихся к ней сотрудников приступить к работе во время пиковых периодов между 7 утра и 10 утра и между 6 вечера и 9 вечера по местному времени.

Крупнейший итальянский авиаперевозчик Alitalia уже объявил об отмене 37 рейсов и предложил их пассажирам обменять билеты или получить за них компенсацию.