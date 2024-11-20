Работа общественного транспорта в Греции нарушена из-за всеобщей забастовки

В Афинах в среду нарушена работа общественного транспорта в связи с общенациональной забастовкой.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press.
Кроме того, на несколько часов прервано движение паромов, соединяющих материковую часть Греции с островами.
Сотрудники госсектора и частного сектора в среду объявили о 24-часовой забастовке из-за недовольства действиями правительства, в частности, по борьбе с инфляций.
Профсоюзы критикуют власти страны, обвиняя их в значительном ухудшении уровня жизни работающего населения.
В акциях, помимо прочих, участвуют медицинские сотрудники и учителя.
Ожидается, что позже в среду в Афинах пройдут демонстрации.