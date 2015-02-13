Работа "нормандской четверки" может быть продолжена в Астане

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу по телефону обсудили итоги прошедшего саммита "нормандской четверки" в Минске. В ходе разговора стороны допустили возможность продолжения работы в данном формате на предстоящей встрече в Астане. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию распространила пресс-служба президента Казахстана.

"Меркель подчеркнула важность усилий президента Казахстана по продвижению процесса мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и попросила продолжить эту значимую работу, отметив возможность проведения встречи "нормандской четверки" в Астане", - говорится в сообщении.

В ходе разговора, который состоялся по инициативе германской стороны, собеседники выразили надежду, что предпринятые усилия всех сторон по обеспечению мирного процесса способствуют урегулированию кризиса в Украине.