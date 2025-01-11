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Росавиация: Возобновлена работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска

Росавиация: Возобновлена работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Другие страны
11 января 2025 г. 10:03
Росавиация: Возобновлена работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска

Временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сняты.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Росавиацию.

"В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 08:30 МСК (09:30 по Баку) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в телеграм-канале Росавиации.

В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

9:16

Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Росавиацию.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что "воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы".

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Версия на азербайджанском языке Kazan, Nijnekamsk və Ulyanovsk hava limanlarının fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

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