Росавиация: Возобновлена работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска

Временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сняты.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Росавиацию.
"В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 08:30 МСК (09:30 по Баку) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в телеграм-канале Росавиации.
В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.
Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Росавиацию.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что "воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы".