Росавиация: Возобновлена работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска

Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сняты.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Росавиацию.

"В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 08:30 МСК (09:30 по Баку) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в телеграм-канале Росавиации.

В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

9:16

Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Росавиацию.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что "воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы".