Рабочие автомобильной промышленности объявили забастовку по всей Италии

Масштабная манифестация рабочих автомобильной промышленности проходит в пятницу в центре Рима.

Масштабная манифестация рабочих автомобильной промышленности проходит в пятницу в центре Рима.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, забастовка предприятий автопроизводителя Stellantis проходит по всей Италии.

Демонстранты под флагами своих профсоюзных объединений собрались на площади Барберини и многочисленной колонной двинулись к крупной площади Пьяцца-дель-Пополо, где пройдет митинг. Движение автомобильного транспорта в районе шествия перекрыто, в близлежащих к нему кварталах наблюдаются тяжелые пробки. В толпе зажигают фальшфейеры, свистят и стучат в барабаны, скандируя лозунги с призывами к борьбе за свои права.

Один из представителей профсоюзов сообщил о том, что глава корпорации Stellantis Карлос Таварес уже был в Сенате с запросом о новых государственных бонусах для потребителей. А профсоюзы требуют промышленных планов с гарантиями для рабочих и продолжения функционирования заводов.