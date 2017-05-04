Пыльная буря накрыла север Китая, в том числе Пекин

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Пыльная буря накрыла северные регионы Китая, в том числе и столицу Пекин, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Допустимое содержание опасных веществ в воздухе превышено в несколько раз. Власти рекомендуют жителям сократить время пребывания на улице, а пожилым и детям вовсе предписано постараться не покидать домов.

Ветер принес пыль и песок из соседней Монголии и из китайского региона Внутренняя Монголия. Из-за ухудшения видимости десятки рейсов в китайских аэропортах задержаны или перенесены.